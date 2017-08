POL-F: 170807 - 864 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mobile Kamera der BAO Bahnhofsgebiet - Ein erstes Resümee des Pilotprojektes (Bezug zu Meldung Nr. 611 vom 07.06.2017)

Frankfurt (ots) - (em) Wie bereits bekannt, wurde am 09. Juni 2017 an der Düsseldorferstraße Ecke Niddastraße die mobile Videoüberwachungsanlage der BAO Bahnhofsgebiet in Betrieb genommen. Die Polizei Frankfurt zieht nun ein erstes Resümee.

Seit knapp zwei Monaten ist die technische Anlage im Probebetrieb, um eine effektivere Kriminalitätsbekämpfung im Bahnhofsviertel zu gewährleisten. Die Videoüberwachungsanlage verfolgt einerseits einen generalpräventiven Charakter und hat in diesem Zusammenhang auch ihre abschreckende Wirkung entfaltet. Im Hinblick auf die Strafverfolgung genügt sie unseren hohen taktischen Anforderungen jedoch nicht gänzlich. Aus diesem Grund wird die mobile Kamera nach zwei Monaten Wirkbetrieb vorübergehend abgebaut.

Da es sich bei der genannten Örtlichkeit aber weiterhin um einen Brennpunkt handelt, ist eine Videoüberwachungsanlage in diesem Bereich auch zukünftig erforderlich. Die Frankfurter Polizei hat aus diesem Grund bereits begonnen, alternative Kamera- und Videoüberwachungstechnik zu generieren, die den hohen taktischen Anforderungen der BAO Bahnhofsgebiet Rechnung trägt.

