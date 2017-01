POL-F: 170130 - 111 Frankfurt-Eschersheim/-Ginnheim: Mülltonnen in Brand gesetzt

Frankfurt (ots) - (re) Am Freitag, dem 27.01.17, wurden in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.55 Uhr vier Mülltonnen unterschiedlicher Größe in den Straßen Am Schwalbenschwanz, Kurhessenstraße (zweimal) und Paquetstraße angezündet.

Der erste Brand ereignete sich Am Schwalbenschwanz 12. Eine Polizeistreife bemerkte das Feuer und konnte es mit einem Pulverlöscher ersticken. Insgesamt wurden bei den Bränden drei 1100-Liter-Müllcontainer und eine 120-Liter-Mülltonne zerstört.

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1.300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier entgegen (Tel. 069 / 755-11200).

