POL-F: 170125 - 91 Frankfurt-Niederursel/-Preungesheim: Trickdiebe bestehlen Seniorinnen

Frankfurt (ots) - (ne) Zwei Rentnerinnen sind gestern gerissenen Trickdiebinnen zum Opfer gefallen. Am Vormittag hatte eine unbekannte Frau eine 77-Jährige im Hammarskjöldring hinters Licht geführt, am Nachmittag trieben zwei unbekannte Frauen ihr Unwesen bei einer 79-Jährigen in der Jaspertstraße.

In Niederursel hatte sich die Trickdiebin als Mitarbeiterin der Hausverwaltung ausgegeben und verschaffte sich unter dem Vorwand, den angeblichen Schimmelbefall zu begutachten, Zutritt zur Wohnung. Nachdem es der Unbekannten gelang den Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Schlafzimmerschrank zu entwenden flüchtete sie. In Preungesheim hatten zwei unbekannte Frauen die 79-Jährige an ihrer Wohnungstür um einen Zettel mit Stift gebeten. Beide Täterinnen wurden in die Wohnung gelassen und konnten dann ihren Plan in die Tat umsetzen. Mit 200 Euro Bargeld verschwanden die beiden Frauen zügig aus der Wohnung.

Die Täterin im Hammarskjöldring wurde als etwa 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß mit dicklicher Figur und von südosteuropäischer Erscheinung beschrieben. Bekleidet war sie mit einer grauen Wintermütze, grauer Hose mit Muster und schwarzen, knöchelhohen Stiefeletten.

Im Falle des Trickdiebstahls in der Jaspertstraße wurden die beiden Frauen wie folgt beschrieben:

1. Täterin: 20-25 Jahre alt, 160 cm groß, schlank, südosteuropäische Erscheinung, trug eine dunkle Jacke und eine helle Strickmütze.

2. Täterin: ca. 50 Jahre alt, 160 cm groß, dickliche Figur, südosteuropäische Erscheinung, trug einen hellen Mantel und eine helle Strickmütze.

