POL-F: 170123 - 83 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Am Montag, den 23. Januar 2017, gegen 01.45 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Frankfurter mit seinem Roller die Montgolfier-Allee. In Höhe der Hausnummer 8 prallte er gegen den dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Marke Hyundai und wurde dabei mit dem Kopf voran in die Heckscheibe geschleudert. Von dort fiel er zurück auf den Boden, der Helm blieb im Pkw liegen. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt und musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (Roller ca. 2.000 EUR, Pkw ca. 10.000 EUR).

