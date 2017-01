POL-F: 170120 - 72 Frankfurt-Nordend: Hartnäckiger Einbrecher

Frankfurt (ots) - (em) Gestern blieben Einbrecher hartnäckig, was schließlich zum Erfolg führte. Sie stahlen Schmuck und ein Fahrzeug.

Zwischen 08.00 Uhr und 22.00 Uhr machten sich die Täter in der Sternstraße ans Werk: Zuerst kletterten sie auf einen Balkon im Hochparterre und versuchten die Balkontür aufzuhebeln - jedoch ohne Erfolg.

Doch so schnell gaben sie nicht auf: Das Schlafzimmerfenster neben dem Balkon war gekippt und damit eine Einladung für die Langfinger. Sie hebelten das Fenster auf, stiegen in die Wohnung ein und bedienten sich großzügig. Mit dem Schmuck unter dem Arm flohen sie mit einem gestohlenen Fahrzeug. Den Schlüssel zu dem Auto hatten sie zuvor in der Wohnung gefunden.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-75553111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell