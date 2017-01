POL-F: 170120 - 70 Frankfurt-Flughafen: Rottweiler beißt Herrchen kurz vor dem Abflug

Frankfurt (ots) - (ne) Ein dreijähriger Rottweiler-Rüde hat gestern Abend um 18:45 Uhr in der Halle A des Terminal 1 sein 59-jähriges Herrchen dermaßen gebissen, dass dieser mit erheblichen Verletzungen an beiden Unterarmen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 59-jährige Hundebesitzer und seine 37 Jahre alte Ehefrau hatten den zum Schutz- und Begleithund ausgebildeten Vierbeiner erst drei Tage zuvor erworben. Nun wollten sie ihre Rückreise nach Angola antreten und das Tier mitnehmen. Während der Wartezeit bemerkte der Mann, dass der Maulkorb des Hundes nicht korrekt sitzt. Als er diesen zurechtbinden wollte, biss der Rottweiler heftig zu und erwischte dabei die Unterarme seines Herrchens.

Die Ehefrau reagierte sofort richtig und konnte den Hund bändigen, indem sie dem Tier eine Jacke über den Kopf warf und auf den Boden drückte. Der Vierbeiner beruhigte sich schnell, wollte aber nun nicht mehr in seine Hundebox. Eine Veterinärin des Flughafens musste den Hund sedieren, damit er zur ortsansässigen Tierpension gebracht werden konnte. Der Wartebereich musste für zwei Stunden gesperrt werden.

Ihren verpassten Rückflug möchte das Ehepaar mit ihrem Begleithund dann in den nächsten Tagen nachholen.

