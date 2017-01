POL-F: 170116 - 55 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zivilfahrzeug zerkratzt

Frankfurt (ots) - (fue) Eine Zivilstreife der Frankfurter Polizei befand sich am Sonntag, den 15. Januar 2017, gegen 23.05 Uhr, unterwegs in der Kaiserstraße. Dort sprang plötzlich ohne erkennbaren Grund ein Mann vor den VW Passat, gestikulierte wild und schrie dabei. Als der Fahrer den Wagen einige Meter zurücksetzte, folgte der Unbekannte und zerkratzte die Motorhaube mit einem Taschenmesser. Nachdem er auch noch die rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatte, entfernte er sich in Richtung der B-Ebene des Hauptbahnhofes. Dort konnte er von zur Unterstützung herbeigerufenen Kräften festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 32-jährigen Frankfurter, der sich offenbar bei der Tatausführung selbst mit dem Messer verletzt hatte. Er wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Anschließend erfolgte seine Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell