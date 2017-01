POL-F: 170113 - 43 Frankfurt-Bockenheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 11. Januar 2017, gegen 13.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür eines 88-jährigen Mannes in der Robert-Mayer-Straße. Vor ihm stand eine Frau, die darum bat, einen Zettel für eine Nachbarin schreiben zu dürfen. Der Geschädigte ließ die Unbekannte daraufhin in die Wohnung ein und man begab sich in die Küche. In der Zwischenzeit muss eine zweite Täterin die Wohnung betreten haben. Im Schlafzimmer durchsuchte sie Schränke und Behältnisse und entwendete schließlich Schmuck und Bargeld im Wert von zusammen etwa 6.800 EUR.

Der Geschädigte beschreibt die beiden Täterinnen wie folgt:

1. Täterin: Etwa 30 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Korpulente Figur, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer braunen Steppjacke und einer braun/beige gemusterten Hose. 2. Täterin: Etwa 60 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Korpulente Figur, blond gefärbte Haare mit Dauerwelle. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem beigen Mantel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell