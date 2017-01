POL-F: 170102 - 6 Frankfurt-Innenstadt/Sachsenhausen: Mann fasst Frau an Po - Nachtrag zu Meldung Nr. 170101 - 1 vom 01.01.2017

Frankfurt (ots) - (em) In der Nacht von Samstag, den 31.12.2016, auf Sonntag, den 01.01.2017, hat ein Mann, welcher in Begleitung von Freunden war, einer 25-jährigen Frau an den Po gefasst. In diesem Zusammenhang hat die Polizei vor Ort fünf Männer vorläufig festgenommen.

Gegen 00.30 Uhr überquerte die 25-Jährige gemeinsam mit einer Freundin den Eisernen Steg, als ihr plötzlich jemand an den Po fasste. Die junge Frau wandte sich umgehend an die Polizei und zeigte den Vorfall an. Noch vor Ort wurden insgesamt fünf Tatverdächtige, welche gemeinsam unterwegs waren, festgenommen - vier Afghanen und ein Belgier. Die Tatverdächtigen wurden, da keine Haftgründe vorlagen, nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Tathergangs sowie der Tatbeteiligung der jeweiligen Männer dauern noch an.

