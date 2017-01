POL-F: 170101 - 3 Frankfurt-Eckenheim: Brandstifter festgenommen

Frankfurt (ots) - (em) In der Nacht von Samstag, den 31. Dezember 2016, auf Sonntag, den 01. Januar 2017, konnte ein 18-Jähriger festgenommen werden, der mutmaßlich einen Baucontainer auf dem Gelände einer Schule in der Engelthaler Straße in Brand gesetzt hat.

Gegen 01.50 Uhr in der Nacht konnten zwei Polizeibeamte beobachten, wie eine Person über das Tor einer Schule kletterte. Während die Polizisten den jungen Mann kontrollierten, stellte die Streife fest, dass auf dem Schulgelände ein Baucontainer in Flammen stand. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der mutmaßliche Täter wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell