POL-F: 161228 - 1230 Frankfurt-Nordend: Gerissener Trickdieb bestielt 88-Jährige

Frankfurt (ots) - (ne) Ein unbekannter Trickdieb hat am gestrigen Mittag um 11:20 Uhr in der Humserstraße eine 88-jährige Seniorin um ihren wertvollen Schmuck und damit Stehlgut im Wert von mehreren Tausend Euro in seinen Besitz gebracht.

Der Täter wendete dabei einen nicht unbekannten Trick an. Zunächst fing er die Frau an der Haustür ab und half ihr den Einkauf nach oben zu tragen. In der Wohnung bat der Mann dann um einen Stift.

Während die Seniorin diesen holte, durchwühlte der Täter in Windeseile die Schränke im Schlafzimmer. Als die 88-Jährige zurückkehrte und den Unbekannten beim Wühlen erwischte, erkannte die Gutgläubige ihren Irrtum.

Der Dieb suchte geschwind das Weite und entkam mit seiner wertvollen Beute. Der Täter wird als ca. 50-60 Jahre alt, 165-170 cm groß, mit untersetzter Figur und dunklen Teint beschrieben. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte auffällige "Knopfaugen". Er trug eine dunkle Schirmmütze, dunkle Kleidung und eine Aktentasche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell