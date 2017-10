POL-DA: Bensheim-Auerbach: Drei Mal Navi aus BMW

Bensheim (ots) - Einen "Dreier-Schlag" haben Diebe in der Nacht zum Dienstag (9.-10.10.2017) im Ortsteil Auerbach vollzogen. Aus drei BMW-Fahrzeugen bauten sie die festeingebauten Navigationsgeräte, das Display und die Bedieneinheit heraus. Die Autos parkten zur Tatzeit in der Blücherstraße, in der Ringgartenstraße sowie in der Otto-Beck-Straße. Für den jeweiligen Diebstahl wurden die Dreiecksscheiben eingeschlagen.

Wer hat Personen ab dem Montagabend (9.10.2017) in dem Bereich bemerkt? Hinweise hierzu nehmen die Ermittler des K 21/ 22 in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252-7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell