POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Reiterhof im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (10.10.) ein Holztor zu den Stallungen auf und verschafften sich so Zugang zu einem Reiterhof in der Kranichsteiner Straße. Auf dem Gelände betraten sie anschließend verschiedene Ställe und öffneten gewaltsam mehrere Türen und Schränke. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl Sättel sowie Reitzubehör. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

