Seeheim-Jugenheim (ots) - Um möglichst schnell nach dem Einbruch in einem Friseurladen wieder wegzukommen, haben die Täter am Montagabend (9.10.2017) ihr Fluchtfahrzeug mit laufendem Motor in der Darmstädter Straße abgestellt. Mit Werkzeug wurde gegen 23.20 Uhr die Ladentür aufgebrochen. Mit etwas Wechselgeld und den Trinkgeldern der Friseure suchten die Kriminellen das Weite.

Das Auto fiel einer Anwohnerin auf, die auch die aufgebrochene Geschäftstür entdeckte. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Darmstadt sucht weitere Zeugen, denen das Fahrzeug mit den Tätern aufgefallen ist. Alle Beobachtungen im Bereich der Darmstädter Straße nehmen die Ermittler unter der 06151-9690 entgegen.

