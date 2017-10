Weiterstadt (ots) - Auf Geld hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Montag (09.10.2017) in eine Gaststätte in der Georgenstraße eingebrochen waren. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die Kriminellen über ein Fenster Zugang zu dem Gastraum verschafft und dort zwei Spielautomaten aufgebrochen. Neben dem Geld aus den Automaten entwendeten die Täter auch noch eine Kellnergeldbörse. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird auf circa 3.500,- Euro geschätzt. Die Ermittler beim 3. Polizeirevier haben den Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-3810 zu melden.

