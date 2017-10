Pfungstadt (ots) - Das Gemeindehaus in der Freiherr-von-Stein-Straße war in den frühen Montagmorgenstunden (09.10.2017) das Ziel von Einbrechern. Zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr hatten die Täter die Tür zu einem Büro aufgebrochen und waren in die Räume gelangt. In diesen fanden sie einen Tresor, den sie zu öffnen versuchten. Da die Kriminellen bei ihrem Vorhaben kein Glück hatten, mussten sie das Gebäude ohne Beute wieder verlassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000,- Euro. Die Beamten der Polizeistation Pfungstadt haben die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise geben können (06157 / 9509-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell