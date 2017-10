Otzberg (ots) - Vorzeitig haben Kriminelle ihre Diebestour beim Sportverein abgebrochen. Nach ersten Ermittlungen waren die Täter in der Nacht zum Montag (09.10.2017) über ein aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten des Vereinsheims gelangt. Dort suchten sie in mehreren Räumen nach Wertsachen und brachen auch Spinde auf. Mit Kleidungsstücken, einer Musikanlage und einem Laptop beabsichtigten die Diebe zu flüchten. Vermutlich von dem ausgelösten Alarm aufgeschreckt ergriffen die Täter die Flucht, ohne ihre Beute mitzunehmen. Diese ließen sie vor dem Fenster liegen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittler der Polizeistation Dieburg haben den Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

