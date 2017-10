POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - In ein Büro "Am Mainufer" stiegen Unbekannte am Montagabend (9.10.) gegen 18.45 Uhr ein, nachdem sie zuvor eine Scheibe am Gebäude eingeschlagen hatten. Aus bislang nicht bekannten Gründen entwendeten die Täter jedoch nichts. Einer der Kriminellen ist 1,80 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und trug eine kurze Hose sowie ein cremefarbenes T-Shirt. Auffällig waren seine Bandage am linken Knie und sein mitgeführtes blaues Fahrrad. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

