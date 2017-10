POL-DA: Ober-Ramstadt: Einbruch in Großhandel

Ober-Ramstadt (ots) - Ein landwirtschaftlicher Großhandel in der Kirchstraße in Nieder-Modau geriet über das vergangene Wochenende (7.10.-9.10.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür zu einem Büro auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Aus dem Kassenbereich ließen die ungebetenen Besucher anschließend einen geringen Geldbetrag mitgehen. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell