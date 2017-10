POL-DA: Mörfelden: Ungebetene Besucher beim Schützenverein/Spirituosen erbeutet

Mörfelden (ots) - Zwei Flaschen Spirituosen ließen ungebetene Besucher in der Nacht zum Montag (9.10.) bei einem Einbruch in die Gaststätte beim Schützenverein "Tell" in der Rüsselsheimer Straße mitgehen. Die Einbrecher hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich Zutritt in das Lokal. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Hochprozentigen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

