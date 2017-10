POL-DA: Otzberg: Beizmittel und Pflanzenschutzmittel im Wert von rund 20.000 Euro erbeutet

Otzberg (ots) - Drei Paletten mit Beizmitteln und Pflanzenschutzmitteln erbeuteten Kriminelle am vergangenen Wochenende (7.10.-9.10.) bei einem Einbruch in einen Genossenschaftsmarkt in der Bahnhofsstraße in Lengfeld. Die Täter verschafften sich zunächst über einen Zaun Zugang auf das Gelände und hebelten anschließend zwei Türen auf, um in den Markt einzudringen. Für den Abtransport der Beute dürften die Einbrecher ein Fahrzeug benutzt haben. Der Schaden beträgt nach derzeitigem Ermittlungsstand rund 20.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

