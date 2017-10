POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Unbekannte zündeln bei Kerbveranstaltung/Polizei ermittelt!

Riedstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter entzündeten am frühen Sonntagmorgen (8.10.) im Rahmen einer Kerbveranstaltung in der Christoph-Bär-Halle in der Pestalozzistraße Papier in einer Toilette sowie abgelegte Gegenstände in einem Lagerraum. In beiden Fällen wurden von den Tätern zunächst Türen gewaltsam geöffnet, um sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Zündeleien wurden rasch bemerkt und konnten durch Besucher der Veranstaltung gelöscht werden. Zudem wurde festgestellt, dass an einem vor der Halle geparkten Fahrzeug der Tankdeckel abgerissen und eine Zigarettenkippe in den Tank geworfen wurde. Zu einer Entzündung kam es nicht. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Goddelau und Wolfskehlen entsorgten die angekokelten Gegenstände und löschten sie im Freien ab. Anschließend wurde die Räumlichkeit durch die Feuerwehr gelüftet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit den Beamten unter der Telefonnummer 06152/175-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell