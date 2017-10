Bensheim (ots) - Nach dem Überfall auf eine Tankstelle am Sonntagabend (8.10.2017) im Ortsteil Auerbach (wir haben berichtet) haben die Ermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim erste Hinweise auf die Täter erhalten.

Mit überhöhter Geschwindigkeit ist unmittelbar nach dem Überfall das vermutliche Täterauto "Im Lerchengrund" in der 30er Zone aufgefallen. Das Auto fuhr über den Fasanenweg in Richtung Darmstädter Straße, Bundesstraße 3. Spaziergänger konnten an dem hellen viertürigen Auto mit Fließheck, ausländische Kennzeichen, schwarze Schrift auf hellem Grund, erkennen. Die Täter haben nach Angaben der Angestellten ein gebrochenes Deutsch gesprochen. Untereinander sollen sie eine osteuropäisch klingende Sprache gesprochen haben.

Wem ist das helle Auto mit Fließheck und ausländischen Kennzeichen noch aufgefallen? Wer hat die gesuchten bis zu 1,90 Meter großen Männer zwischen der Darmstädter Straße und "Im Lerchengrund" beobachtet?

Alle Hinweise hierzu werden von der Kriminalpolizei (K 10) bearbeitet. Telefon: 06252-7060.

Unsere Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3755258

