POL-DA: Pfungstadt: Auto gestohlen, Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) - Diebe haben in der Nacht zum Montag (09.10.2017) in der Egerländer Straße einen Mercedes im Wert von rund 30.000,- Euro gestohlen. Das silberfarbenen Auto des Typs, CLS 53 CDI, wurde am Sonntagabend (08.10.2017) auf dem Grundstück eines Anwesens abgestellt. Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr fehlte von dem Fahrzeug mit dem amtlichen Schweizer Kennzeichen ZG-51809 jede Spur. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder zum Verbleib des Autos geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

