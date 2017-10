Groß-Zimmern (ots) - Farbschmierer haben in der Nacht zum Sonntag (08.10.2017) gleich in mehreren Straßen ihre Spuren hinterlassen und dabei eine Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. An mindestens 15 Stellen haben die Unbekannten Straßenschilder, Hauswände, Strommaste und Autos mit pinkfarbener Farbe besprüht. Entsprechende Schmierereien konnten unter anderem im Otzbergring und den angrenzenden Straßen sowie der Reinheimer Straße und dem Hirschbachweg festgestellt werden. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Samstagabend (08.10.2017) gegen 22.00 Uhr und Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr eingrenzen. Die Beamten der Polizeistation Dieburg ermitteln wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell