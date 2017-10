POL-DA: Dieburg: Polizei stoppt Falschfahrer auf der B 26

Dieburg (ots) - Am frühen Montagmorgen (09.10.2017) gegen 01:20 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der Bundesstraße 26 im Bereich Dieburg bei der Polizei gemeldet. Dieser war auf der Überholspur in Richtung Darmstadt unterwegs, jedoch auf der Richtungsfahrbahn aus Richtung Darmstadt. Sofort fahndeten mehrere Streifen der Polizeistation Dieburg nach dem Falschfahrer. Im Bereich der Anschlussstelle Roßdorf/Ost konnten die Beamten das gemeldete Auto samt Fahrer auf der linken Fahrspur stehend antreffen. Der 82-jährige Brite hatte sich mit seinem ebenfalls britischen Fahrzeug laut eigener Aussage auf dem Weg von Würzburg nach Ulm verfahren und war scheinbar im Baustellenbereich der Bundesstraße 26 von Aschaffenburg Richtung Darmstadt auf die falsche Seite geraten. Er war seit Sonntagvormittag aus Großbritannien kommend mit dem Fahrzeug unterwegs und schien auf Grund von mangelnder Konzentration die Orientierung verloren zu haben. Gegen den Fahrer wird nun Anzeige wegen "Falschfahrens" erstattet und er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Seine Fahrt durfte er erst am Montagvormittag nach einer ausreichenden Pause fortsetzen.

Text: Polizeioberkommissar Boris Schledt, Polizeistation Dieburg

