Darmstadt (ots) - Auf der Suche nach Geld und Wertsachen waren Kriminelle in den frühen Sonntagmorgenstunden (08.10.2017) in Arheilgen. Die Unbekannten gingen sowohl das Restaurant beim Sportzentrum in der Straße "Auf der Hardt" an als auch das Kiosk im "Arheilger Mühlchen" an.

Bei der Gaststätte schlugen die Täter ein Fenster ein, um in die Räumen zu gelangen. Diese durchsuchten sie nach Beute. Nach ersten Feststellungen zählen unter anderem Geld und Schmuck zum Diebesgut.

Bei dem Kiosk versuchten die Täter zuerst, über Tür und Fenster in den Innenraum zu gelangen. Als die Aufbruchsversuche misslangen, verschafften sie sich über das Dach Zutritt. Was im Einzelnen zur Beute der Kriminellen zählt, steht noch nicht fest.

Nach ersten Ermittlungen wird der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In beiden Fällen haben die Beamten des 3. Polizeireviers die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und prüfen einen Tatzusammenhang. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-3810 zu melden.

