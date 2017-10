POL-DA: Rüsselsheim: Heckscheibe mit Whiskyflasche eingeschlagen/Zeugen gesucht!

Rüssselsheim (ots) - Mit einer Whiskyflasche schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (6.10.) und Samstagabend (7.10.) die Heckscheibe eines in der Bensheimer Straße, in Höhe der Einmündung "Am Floßgraben" abgestellten weißen Audi ein. Der Schaden beträgt zirka 1500 Euro. Die zur Tat benutzte Flasche ließen die Täter unmittelbar neben dem beschädigten Fahrzeug zurück. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0.

