POL-DA: Büttelborn: Schwarzer Mercedes S 350 aus Hofeinfahrt gestohlen (GG-AR 36)

Büttelborn (ots) - Einen in einer Hofeinfahrt in der Frankfurter Straße in Worfelden geparkten schwarzen Mercedes S 350 im Wert von rund 50.000 Euro entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Montag (9.10.) auf bislang nicht bekannte Weise. Am Fahrzeug sind die Autokennzeichen GG-AR 36 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Mercedes geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

