POL-DA: Rüsselsheim: Baucontainer aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (6.10.) und Samstagnachmittag (7.10.) Zugang auf ein Baustellengelände in der Alzeyer Straße. Die Kriminellen brachen anschließend ein Vorhängeschloss an einem Baucontainer auf und ließen aus dem Lagerraum zwei Flexmaschinen im Wert von insgesamt rund 1000 Euro mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

