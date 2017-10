POL-DA: Gernsheim: Autoaufbruch gescheitert/Kriminelles Duo flüchtet

Gernsheim (ots) - Zwei Unbekannte versuchten am Sonntagabend (8.10.) gegen 22.00 Uhr in der Königsberger Straße die Beifahrertür eines vor einem Wohnhaus geparkten schwarzen Mercedes aufzuhebeln. Eine Anwohnerin beobachtete von ihrem Fenster aus das Duo bei der Tat. Als die beiden Täter die Frau bemerkten, suchten sie sofort das Weite. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von zirka 500 Euro. Die beiden flüchtigen Männer waren dunkel gekleidet, trugen dunkle Wollmützen und sind 20-25 Jahre alt. Einer der Tatverdächtigen trägt einen gepflegten Vollbart und trug eine helle Umhängetasche bei sich. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0.

