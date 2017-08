POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots) - Am Mittwoch, 09.08.2017 kam es an der Darmstädter Straße Ecke Lorscher Straße (Postknoten) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein mit Rohren beladener Lkw bog nach rechts von der Darmstädter Straße in Richtung Lorsch ab. Dabei beschädigte er einen auf der Geradeauspur in Richtung Laudenbach fahrenden Pkw. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Der Lkw entfernte sich in Fahrtrichtung Lorsch / Autobahn von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 - 706-0 in Verbindung zu setzen.

Weiterhin wird der Fahrradfahrer, der unmittelbar nach dem Unfall mit dem Pkw-Fahrer sprach, gebeten sich bei der Polizei Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell