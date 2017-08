POL-DA: Renault Clio angefahren - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Darmstadt - Siedlung Tann (ots) - Bei der Polizeistation Griesheim wurde am Mittwoch (09.08.2017) eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Eine 21jährige Frau aus Bensheim hatte am Morgen des 09.08.2017 ihren schwarzen Renault Clio in der Darmstädter Rheinstraße, Höhe Siedlung Tann geparkt (Fahrtrichtung Darmstadt). Als sie gegen 17:10 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, wies dieser erhebliche Schäden auf der Fahrerseite auf. Aufgrund der Angaben einer Passantin, ist davon auszugehen, dass sich der Unfall nur wenige Minuten vor Eintreffen der jungen Dame ereignet haben muss, also zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacher um eine größeren Pkw oder kleineren Lkw mit Aufbau, welcher sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Polizei Griesheim zu melden. gefertigt: PHK Weber, Pst. Griesheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell