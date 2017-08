POL-DA: Groß-Gerau: Zigarettenautomat aufgeschweißt und geplündert

Groß-Gerau (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Mittwoch (09.08.) ein Zigarettenautomat "In der Berlich" in Berkach. Die Täter schweißten den Automaten auf und entwendeten anschließend die darin befindlichen Zigaretten sowie die Geldkassette. Wie hoch der entstandene Schaden ist, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0.

