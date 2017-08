POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Vereinsheim der Turn- und Sportgemeinschaft

Rüsselsheim (ots) - In das Vereinsheim der Turn- und Sportgemeinschaft (TuS) Rüsselsheim "Am Keglerheim" eingebrochen, sind bislang unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstagabend (08.08.) und Mittwochnachmittag (09.08.). Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude und ließen dort eine Geldkassette mit einem bislang unbekannten Geldbetrag mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell