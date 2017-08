POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Diebe entwenden grauen BMW (HP-A 1413)

Alsbach-Hähnlein (ots) - Mit einem grauen BMW der 5er Reihe entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch (09.08.). Gegen 8.30 Uhr bemerkten Zeugen die Tat und alarmierten die Polizei. Seit circa 19.30 Uhr am Vorabend hatten es die Kriminellen auf den in der Rhönstraße abgestellten Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen HP-A 1413 abgesehen. Das Auto hat einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Wie die Ganoven das Fahrzeug entwenden konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zum Verbleib des BMWs nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell