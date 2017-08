POL-DA: Ginsheim: Wildwasserboot im Visier von Dieben

Ginsheim (ots) - Ein buntes Wildwasserboot der Marke Lettmann "Thunderbird" des Deutschen Kanuverbandes, geriet in der Zeit zwischen Freitag (04.08.) und Dienstag (08.08.) in das Visier von Dieben. Die Täter durchtrennten die Sicherungen des auf einem Anhänger auf einer Freifläche "Am alten Bolzplatz" zwischen Neckarstraße und Dammstraße gelagerten Bootes im Wert von zirka 400 Euro und transportierten es anschließend ab. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Wildwasserbootes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

