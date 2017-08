POL-DA: Raunheim: Kleintransporter aufgebrochen/Navi gestohlen

Raunheim (ots) - Einen in der Ringstraße abgestellten Kleintransporter brachen Kriminelle am Dienstag (08.08.) in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr auf. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Autoscheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Sie ließen anschließend ein mobiles Navigationsgerät mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0.

