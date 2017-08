POL-DA: Mossautal/ Unter-Mossau: Mit 82 "Sachen" durch die Ortschaft geflitzt und geblitzt

Mossautal (ots) - Die Polizeistation Erbach hat am Dienstagabend (8.8.2017) im Ortsteil Unter-Mossau Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb von gut einer Stunde sind etwa 21 Fahrzeuge gemessen worden. Nur drei von ihnen überschritten die Geschwindigkeit. Zwei kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Der Ausreißer des Trios war in der 50ziger Zone mit 82 km/h erwischt worden. Ihm drohen jetzt 100 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell