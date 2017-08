POL-DA: Pfungstadt: Kleintransporter nach Einbruch gestohlen (DA-KI 2008)

Pfungstadt (ots) - Mit einem Kleintransporter entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in der Nacht zum Dienstag (08.08.) im Stadtteil Eschollbrücken. Zwischen 17 Uhr am Montag (07.08.) und 10.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die Kriminellen durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Bürgerheim in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. Im Inneren entwendeten sie den Reserve-Schlüssel für den Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen DA-KI 2008. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt oder Hinweise zum Verbleibt des Transporters haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell