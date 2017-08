POL-DA: Gernsheim: Brand auf Balkon geht glimpflich aus

Gernsheim (ots) - Am Dienstag (08.08.) gegen 12.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein Brand auf dem Balkon eines Hauses in der Pfarrer-Dahl-Straße gemeldet. Die Besatzung eines vorsorglich alarmierten Rettungswagens, die zuerst am Brandort eintraf, konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch bereits eindämmen, die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsheim löschten den Brand anschließend rasch. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 5000 Euro. In dem Haus finden momentan Renovierungsarbeiten statt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet aus bislang unbekannter Ursache auf dem Balkon gelagerter Unrat in Brand. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell