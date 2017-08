POL-DA: Bischofsheim: +++ERSTMELDUNG+++Großbrand am Wertstoffhof

Bischofsheim (ots) - Gegen 12.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand einer Lagerhalle am Wertstoffhof "Sonnenwerk" am Schindberg gemeldet. Das Gebäude stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits lichterloh in Flammen. In der Halle waren nach derzeitigem Erkenntnisstand Stroh sowie eine Maschine gelagert. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Anwohner werden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell