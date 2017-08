POL-DA: Babenhausen: 74-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Babenhausen (ots) - Ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstagvormittag (08.08.) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Gegen 10.50 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt, nachdem es in der Gersprenzstraße im Ortsteil Harreshausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen war. Nach ersten Ermittlungen war die 33-järhige Frau aus Groß-Umstadt mit ihrem Auto auf dem asphaltierten Forst- und Waldweg in Richtung "Schöne Eiche" unterwegs. Kurz nach dem Abzweig zur Kläranlage übersah sie den von rechts kommenden Radler und erfasste ihn. Der Senior aus Babenhausen erlitt so schwere Verletzungen, dass er verstarb. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell