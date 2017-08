POL-GG: geparkten PKW vor Post angefahren und geflüchtet, unbekannter Zeuge wird gesucht

65451 Kelsterbach (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde am Freitag, dem 21.07.2017 vor der Post in Kelsterbach ein geparkter PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Ein unbekannter Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen und hinterließ am beschädigten PKW einen Zettel mit dem Kennzeichen des flüchtigen Unfallverursachers. Der Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107 / 71980 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell