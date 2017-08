POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Morgen des 08.08.2017 um 08:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz hinter dem Firmenkomplex im Hessenring 13 in Mörfelden-Walldorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer 1'er BMW am Heck beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich mit anschließend mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer bitte an die Polizei in Walldorf unter folgender Rufnummer: 06105 / 4006 - 0.

