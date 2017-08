POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Marihuanaplantage im Keller / Über 120 Pflanzen sichergestellt

Seeheim-Jugenheim (ots) - Beamte der Polizeistation Pfungstadt haben am Samstagvormittag (05.08.) eine Marihuanaplantage in Seeheim-Jugenheim entdeckt und zwei Männer vorläufig festgenommen. In Rahmen von Ermittlungen hatte eine Streife den 38 Jahre alten, späteren Tatverdächtigen gegen 8 Uhr an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Jugenheim aufgesucht. Beim Öffnen der Haustür schlug den Polizisten sofort starker Marihuana-Geruch entgegen. Der Nase folgend entdeckten die Ordnungshüter im Keller eine Marihuanaplantage mit Aufzuchtutensilien, die sich auf insgesamt drei Kellerräume erstreckte. Mit Unterstützung weiterer Streifen stellten die Ordnungshüter anschließend 124 Pflanzen sicher. Dem jedoch nicht genug, auch beim ebenfalls 38-jährigen Nachbar wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten fünf Stecklinge. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und müssen sich jetzt in den eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell