POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Reisebüro scheitert

Kelsterbach (ots) - Gescheitert sind Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (08.08.) mit ihrem Versuch in ein Reisebüro in der Mörfelder Straße einzubrechen. Sie scheiterten mit ihren Hebelversuchen an einer Tür am Hintereingang des Geschäfts und zudem damit, die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen. Die ungebetenen Besucher mussten unverrichteter Dinge ohne Beute wieder abziehen. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0.

