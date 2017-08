POL-DA: Riedstadt: In Schlangenlinien über die Bundesstraße/Wagenlenker mit 3,07 Promille

Riedstadt (ots) - Zeugen fiel am Montagabend (07.08.) gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 44 ein Autofahrer auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Sie verständigten die Polizei. Die Ordnungshüter konnten den 48 Jahre alten Wagenlenker kurz darauf in Leeheim stoppen. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab 3,07 Promille. Der 48-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell