POL-DA: Bischofsheim: Versehentlich auf die Polizeiwache/Führerschein beschlagnahmt und anschließend ins Gefängnis

Bischofsheim (ots) - In der irrigen Annahme, bei der Polizei vorstellig werden zu müssen, erschien am Montagvormittag (07.08.) ein 40-jähriger Mann bei der Polizeistation in Bischofsheim. Die Ordnungshüter stellten anschließend im Rahmen der Personalienüberprüfung des 40-Jährigen fest, dass sein Führerschein aufgrund einer behördlichen Anordnung beschlagnahmt werden sollte und stellten das Dokument kurzerhand sicher. Zudem bemerkten die Beamten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorlag. Weil er die darin geforderte Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro nicht entrichten konnte, wurde er von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

