POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht / Radfahrer fährt davon

Darmstadt (ots) - Am Sonntag (06.08.) kam es gegen 14.30 in der Jägertorstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen 1er BMW befuhr die Jägertorstraße in südliche Richtung als ein Radfahrer aus dem Feldweg Heinrich-von-Brentano-Anlage unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn fuhr. Dort kam es zum Zusammenstoß, bei dem BMW nicht unerheblich beschädigt wurde. Auf Ansprache erklärte der Radfahrer, dass er keinen RTW benötige und fuhr unerlaubt davon.

Bei dem Radler soll es sich um einen 14 bis 15 Jahre alten Jungen gehandelt haben. Laut Zeugen hatte er ein "südländisches" Aussehen und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt. Das Fahrrad soll schwarz gewesen sein, möglicherweise ein Sport- oder Freizeitrad. Der Radfahrer und mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-3610 beim 1. Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell